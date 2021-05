– Vi mener ordningen er til det beste for våre eldre

nyheter

Lørdag publisert Altaposten bekymringene til sjåfør Per Martin Ovesen, som bringer ut middagsmat til eldre og uføre i kommunen, da han mente det hadde vært en drastisk nedgang i antall bestillinger første uken etter at kjøkkenet ved Alta omsorgssenter tok over produksjonen.

Nå svarer kommunalleder for Helse og sosial, John Helland, på kritikken i en e-post til avisa.

Normale svingninger

– Som kjent lages og pakkes mat, som skal leveres hjemmeboende eldre, nå på Alta omsorgssenter. I den forbindelse er det noen nye rutiner og derfor arrangerte vi informasjonsmøte med alle kjørerne 27. april. På dette møtet gikk vi gjennom nye rutiner, samt faglig informasjon om ordningen. Det er sendt ut skriv til alle som har vedtak om utkjøring av mat om de nye rutinene.

Helland skriver videre at kommunen har fått tilbakemelding på at det har gått fint med den nye ordningen både fra kjørerne og de som mottar maten.

– Vi har også fått gode tilbakemeldinger på maten, legger han til.

Kommunallederen oppklarer så at det ikke har vært nedgang i bestillinger, utover det som er normale svingninger og det som følger av overgangen til nye rutiner.

– Vi forstår det også slik at det har oppstått noen misforståelser rundt punktet med at hjemmesykepleien «godkjenner» hvem som skal få mat hjem. Dette er en ordning som alltid har eksistert, og det er meningen at behovet skal brukes av de som trenger det. De som ønsker mat hjem leverer søknad om dette, så blir det gjort et vedtak på at personen har krav på mattombringing.

– Avhengige av gode systemer

Helland forklarer videre at på Alta omsorgssenter lages mat til alle kommunale institusjoner, kantiner og til hjemmeboende eldre med matombringing.

– For å få mat levert ut til alle på en god måte er vi avhengige av gode systemer og rutiner. Det er på grunn av dette at vi ønsker at de som skal ha mat hjem leverer bestilling onsdag uken før.

Han fortsetter:

– Vi har forståelse for at nye rutiner og systemer kan virke utfordrende, men vi har lagt opp til en ordning vi mener er til beste for våre eldre.

Vil endre menyen

Ovesen uttalte også til Altaposten at han syntes det er flaut å servere grøt, som var på menyen 8. mai, til eldre å syke på selveste frigjøringsdagen.

Til dette svarer Helland at kjøkkenet på omsorgssenteret vil ta tilbakemeldingene som har kommet til etterretning.

– Vårt kjøkken jobber hele tiden med å sette sammen menyer med næringsrike og gode måltider. De som har behov for spesialtilpasset kost, som følge av allergier og liknende vil selvsagt få dette. Det er også slik at vi sikkert kunne gjort enda mer for å få ut riktig informasjon til alle brukerne.

– Kjøkkenet har fått med seg de tilbakemeldingen som kommer, og vil blant annet endre menyen til 17. mai.