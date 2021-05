nyheter

– I utgangspunktet trodde vi det kun var en begrenset pasientgruppe i Alta-Kautokeino-området som månedlig må reise til sykehus for å få en øyelege til å injisere medisinen direkte i øyet. Denne pasientgruppen er pasienter med våt AMD. Når vi vet at «Våt AMD» betyr at pasienten må reise 12 ganger i året til Hammerfest, eller Tromsø, forstår alle hvilken belastning for pasientene som vil forsvinne om spesialisten kan komme til lokal klinikk for å sette sprøyta, sier Irene Ojala, leder i Pasientfokus.