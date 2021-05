nyheter

Lørdag varsler nemlig NVE om betydelig skredfare i Vest-Finnmark.

Vedvarende svake lag i snødekket, kombinert med snøvær og vind gir en komplisert situasjon som kan føre til skred, varsles det på varsom.no.

Melder nedbør

Det er meldt om nedbør i form av snø flere steder i Finnmark sent fredag, og flere steder fortsetter nedbøren i form av regn og snø også lørdag.

Tidligere i uken er det observert utvikling av kantkorn i overflaten flere steder i regionen, og med vindøkning og litt nedbør utover ettermiddagen, er det mulighet for at disse kan føyke ned og utgjøre et nytt skredproblem, i følge varsom.no.

– Flak som blir liggende over et slikt kantkornlag vil være svært lette å løse ut. Vær fortsatt oppmerksom på at det enkelte steder kan være mulig å påvirke kantkornlaget under fokksnøen fra forrige uke.

Kan bli store skred

Det opplyses videre at flakskred som utløses på dette laget kan forplante seg langt og bli store.

– Det er ventet mest snø og vind sørvest i regionen, og her kan fokksnøflakene være lette å løse ut selv om de ikke legger seg over vedvarende svake lag.

Det listes opp tips til hvordan du kan ivareta sikkerheten din i skredområder: