– Alle veteraner vet at frihet ikke er gratis

På grunn av koronasituasjonen streamet Alta kommune årets høytidelige makering av frigjøringsdagen ved Altagård klokken 14 og ordfører Monica Nielsen (Ap) innledet talen sin med å si at de gjerne skulle samlet flere veteraner til årets markering.

– I år som i fjor markerer vi frigjøringsdagen med et svært begrenset deltakere. I over et år har vi levd med begrensninger og restriksjoner for å beskytte hverandre og de mest sårbare i samfunnet. Mange kjenner nok på at det har vært et lang år. Det kjennes som en liten evighet, innledet ordføreren.

Hun satte så det hele i perspektiv med å nevne fem lange krigsår.

– Det får meg til å tenke på de som opplevde krigsårene i Norge og hvordan det var å leve med fem lange år med restriksjoner, begrensninger, usikkerhet og utrygghet, fortsatte Nielsen.

– Vi feirer freden og de som kjempet

I talen minnet hun oss videre på at vi aldri må glemme, mens hun takket alle de som kjempet for et fritt Norge.

– 8. mai 1945 var starten på neste kapittel i Norge med fred, demokrati og muligheter for å leve et godt liv. For Altaværinger startet den nye tiden med gjenoppbygging, mens demokratiet ble gjeninnført. I dag takker vi dem som satte felleskap og demokrati og vår frihet foran seg selv. Og som bidro til det nye kapittelet som vi er en del av. For det Norge vi har i dag.

– Vi feirer freden og de som kjempet for Norge og våres fremtid og for kommende generasjoner, og dette gjør vi i takknemmelighet til soldater, til krigsseilere, til motstandsfolk og sivile som kjempet for friheten i et okkupert Norge, sa hun.

Og fortsatte:

– Lokalt retter vi blikket mot modige menn i altabataljon og deres viktige rolle i den inneledende fasen av krigen, Vi takker for at de var villig til å gi alt for Norge. Deres innsats, styrke og mot. Deres kamp for vår frihet vil alltid hedres og aldri glemmes. I dag minnes vi i respekt Altabataljonens veteraner og krigsseilere fra Finnmark og Alta. Vi takker og minnes også motstandsfolk lokalt for innsatsen med sin etterretning og de sivile som bidro i kampen for et fritt Alta, Finnmark og Norge.

Grinifange nr. 1835

Ordføreren minnet oss videre på at det i 2020 var 80 år siden verdenskrigen rammet Norge, og 75 år siden frigjøringen.

– I den anledning hadde regjeringen invitert en rekke veteraner, krigsseilere og tidsvitner til frigjøringsmarkering i Oslo. Pandemien satte en stopper for arrangementet og regjeringens mulighet til å takke for innsatsen.

Hun sa videre at etter lørdagens 8. mai markering skal hun besøke en som skulle vært der.

– Det er Grinifange nr. 18351, John Andreas Andersen, som jeg tidligere har hatt ærene av å tildele medalje for heltemodig innsats under andre verdenskrig.

– Vi skal aldri glemme

I talen fokuserte hun også på at fred, frihet og demokrati ikke er en selvfølge vi kan ta for gitt.

– Mange Norske kvinner og menn har påtatt seg krevende oppdrag i utlandet for å bidra til en tryggere verden, og flere har utsatt seg selv for store belastninger og risikert eget liv for å redde andre. Mange har blitt utsatt for ekstreme påkjenninger fysisk og psykisk. De fleste har kommet styrket hjem, andre har måtte betale en høyere pris.

– Alle veteraner vet at frihet ikke er gratis. Frihet koster. 8. mai er en viktig dag for også å hedre alle veteraner som har tjenestegjort i FN-styrker og andre internasjonale operasjoner og i fredsbevarende arbeid.

– I dag hedrer vi alle som har gjort en innsats både hjemme og ute, under og etter 2. verdenskrig. For friheten er ingen selvfølge og må aldri tas for gitt. For nordmenn er veteran en hedersbetegnelse. Gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen. Vi skal aldri glemme, avsluttet Nielsen før hun bekranset bautaen til tonene av «Bønn», spilt av Per Andersson med kulturskolelever.