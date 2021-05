Markerer frigjøringsdagen digitalt

nyheter

I år som i fjor vil det bli en annerledes markering av frigjøringsdagen, uten publikum på Altagård.

– Det blir nok et arrangement med coronatilpasninger. Det har blitt gjort en vurdering av kommunen, som gjør at det blir streamet på nett, sånn at alle som ønsker å få det med seg kan se, forteller rådgiver for allmenkultur, John-Harald Skum.

Men til tross for at arrangementet i år vil være digitalt, er ikke programmet endret. Ordfører Monica Nielsen vil holde tale og bekranse bautaen, signalet "Bønn" vil bli spilt av Per Andersson sammen med kulturskoleelever og representanter fra Norges Veteranforening for internasjonale operasjoner vil stille med ti stykker.

Men etter markeringen, er det en som skal få litt ekstra oppmerksomhet.

– Etter markeringen skal Monica på hjemmebesøk til den siste gjenlevende Grinifangen fra Alta, motstandsmannen John Andreas Andersen. I fjor var han egentlig invitert til 75-årsmarkeringen i Oslo, det skulle være en stor festmiddag som ble utsatt til i år på grunn av corona, men det ble avlyst. Istedenfor har regjeringen oppfordret kommunene som har folk på gjestelista om at de skal ivaretas og få en ekstra oppmerksomhet på dagen, forteller han avsluttende.

Du kan følge arrangementet på altaposten.no eller Alta kommunes nettside fra klokken 14.