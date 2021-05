– Trist og skuffende for bøndene

nyheter

Torsdag havarerte landbruksoppgjøret. Bøndene er sterkt provosert over at Staten ikke vil redusere lønnsgapet. Det gjelder også Finnmark bondelag.

– Staten ikke ville sørge for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Derfor bryter vi, forklarer Lise Kaldahl Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag.

Statens tilbud var under det halve av kravet fra jordbruket. Bøndene blir tilbudt en ramme på 962 millioner kroner i jordbruksforhandlingene. De hadde egentlig krevd 2,1 milliarder kroner.

– Jeg blir bekymret for norsk matproduksjon. Avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntekstløftet vi mener er helt nødvendig, hevder Kaldahl Skreddernes.

Hun mener regjeringen ikke følger opp løfter.

– Det er trist, og det er skuffende at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak, sier lederen i Finnmark Bondelag.

Hun mener det t trengs et helt nødvendig inntekstløft som et første steg på veien for å redusere inntektsgapet og heve inntektsnivået i jordbruket.

Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jordbruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa til Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2021.