nyheter

Kommunalleder John Helland har forsikret brukerne om at kjøkkenet ved Vertshuset Eldresenter vel være bemannet alle ukedagene. Han forklarte at middagsmaten vil bli tilberedt ved Alta omsorgssenter og så fraktet til eldresenteret hvor vil bli varmet opp og servert av kjøkkenpersonalet. Helland forklarte også at kommunen jobber med å finne en løsning med frokost, formiddagskaffe, lunsj, ettermiddagskaffe og kveldsmat.