Dan og Lillian ga 7,29 mill. for dette huset i Sagali

Alta kommune

Leirbotnvatn Sør 59 (Gnr 41, bnr 1, fnr 26) er solgt for kr 740.000 fra Line Henriksen til Jonas Angel Hansen og Lene Marita Hansen (06.04.2021)

Bekoskogen 19 (Gnr 29, bnr 374, seksjon 8) er solgt for kr 3.400.000 fra Gro Martine Pettersen til Kristin Lethigangas (06.04.2021)

Tollevikbergan 2 B (Gnr 27, bnr 229, seksjon 9) er solgt for kr 4.005.000 fra Lisa Broks Mikko og Stian Nyvoll Hansen til Henrik Wiik og Nora Aspen Andersen (06.04.2021)

Saga 2 A (Gnr 38, bnr 334, seksjon 1) er solgt for kr 1.980.000 fra Bjørn Harald Olsen til Tor Aronsen (06.04.2021)

Andel av Aronsletta 15 (Gnr 32, bnr 483) er overdratt for kr 2.355.000 fra Maria Øien til Stian Thoresen (06.04.2021)

Altaveien 183 (Gnr 31, bnr 119) er solgt for kr 10.000.000 fra Alta Kommune til Nussura Eiendom As (06.04.2021)

Gnr 38, bnr 914 er overdratt fra Tore Haldorsen til Marte Henriksen-Suhr og Robin Henriksen-Suhr (06.04.2021)

Lerresfjordveien 146 (Gnr 49, bnr 425) er solgt for kr 105.000 fra Leif Magnus Henriksen til Aron Strand og Lena Romsdal Moe (06.04.2021)

Tømmerveien 24 (Gnr 33, bnr 215, seksjon 1) er solgt for kr 3.260.000 fra Britt Marit Ringbu til Even Bech Simonsen (06.04.2021)

Salget omfatter også Tømmerveien 26 (Gnr 33, bnr 215, seksjon 2)

Røstmoen 25 (Gnr 24, bnr 379) er solgt for kr 5.065.000 fra Tore Olsen og Vilde Kvammen Olsen til Aina Hagerup og Arvid Simonsen (06.04.2021)

Sagali 14 C (Gnr 38, bnr 738, seksjon 8) er solgt for kr 3.200.000 fra Maja-Sofie Angell Moen og Preben Knutsen Arild til Brynhild M F Markussen og Nils-Olav Markussen (06.04.2021)

Bossekop Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.800.000 fra Emma A Lindberg Hansen til Lars Erik Persen og Marie Harila (06.04.2021)

Aspemyra 14 (Gnr 38, bnr 836, seksjon 2) er solgt for kr 2.700.000 fra Kjell-Åge Nilsen til Håvard Magne Eilertsen og Maiken Østrevik (07.04.2021)

Blåberget 12 (Gnr 11, bnr 84) er solgt for kr 2.680.000 fra Gøran Håkonsen og Ida Merethe Nilsen til Christoffer Holmen Nilsen (07.04.2021)

Salget omfatter også Gnr 11, bnr 92

Spireaveien Borettslag andelsnr 5 er overdratt for kr 1.500.000 fra Bodil Mannsverk til Brita Mannsverk (07.04.2021)

Blåbærveien 22 (Gnr 32, bnr 220) er solgt for kr 56.050 fra Alta Kommune til Ole-Steinar Larsen (08.04.2021)

Sandfallveien 8 A (Gnr 29, bnr 260) er solgt for kr 4.400.000 fra Katarina Arild Karlsen og Marius Andersen Karlsen til Daniel Gundersen Nikkinen og Ingrid I G Nikkinen (08.04.2021)

Aspekanten 14 (Gnr 38, bnr 835, seksjon 9) er solgt for kr 2.700.000 fra Saulius Povilaitis til Tor-H Paulsen Mikkelsen (12.04.2021)

Thomasjordet 9 (Gnr 27, bnr 1258) er solgt for kr 4.600.000 fra Aina Helen Bjerring og Ove Jonny Hansen til Jeanette Bjerring Hansen og Karl Mikael Jakobsen (12.04.2021)

Andel av Industrihøyden 14 (Gnr 27, bnr 1374) er overdratt til Altahøyden Eiendom As (12.04.2021)

Bossekopveien 19 (Gnr 27, bnr 4) er overdratt fra Altahøyden Eiendom As til Wistven As (12.04.2021)

Gnr 38, bnr 145 er overdratt fra Asle Terje Johansen til Daniel B Staalnacke (13.04.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 268

Overdragelsen omfatter også Gnr 39, bnr 35

Bossekop Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 3.300.000 fra Aina Hagerup til Unni Katrine Ernstsen (14.04.2021)

Gnr 46, bnr 34 er overdratt for kr 40.000 fra Kjell Masvik til Kjetil Masvik (14.04.2021)

Salget omfatter også Kvibyveien 116 (Gnr 46, bnr 58)

Salget omfatter også Gnr 46, bnr 139

Salget omfatter også Gnr 46, bnr 163

Leirbotnvatn Sør 68 (Gnr 41, bnr 1, fnr 45) er solgt for kr 300.000 fra Jorun Arnesen til John Steffan Heiberg og Line Nilsen (14.04.2021)

Løkkeveien 47 (Gnr 28, bnr 164, seksjon 12) er solgt for kr 2.450.000 fra Marianne B Johansen og Tore Johansen til Håvard Nome og Tone Holten (15.04.2021)

Breverudtunet 30 (Gnr 27, bnr 1599, seksjon 1) er solgt for kr 2.650.000 fra Hossein Mirzai til Ali Dalal Mohamed S Haj og Mustafa Mohammad Saadoun (15.04.2021)

Aspesletta 2 (Gnr 38, bnr 813) er solgt for kr 5.950.000 fra Tom Richard Kristiansen til Irene Sofie T Skaar og Vegard Sivertsen (15.04.2021)

Altaveien 11 (Gnr 26, bnr 378) er overdratt fra Alta Kommune til Verdensarvs For Bergk Alta Muse Iks (16.04.2021)

Andel av Vannveien 9 (Gnr 27, bnr 1541, seksjon 27) er overdratt fra Anders Salomon Vannebo til Monica Johansen (16.04.2021)

Andel av Vannveien 9 (Gnr 27, bnr 1541, seksjon 27) er overdratt fra Lillian Anette Vannebo til Anders Salomon Vannebo (16.04.2021)

Sagabrinken 5 (Gnr 38, bnr 372) er solgt for kr 3.150.000 fra Northern Lights Property & Dev As til Ann-Vibeke Halvorsen og Rune Andreas Kvivesen (19.04.2021)

Tollevikveien 8 (Gnr 27, bnr 603) er solgt for kr 4.050.000 fra Lise-Lotte Lund til Annie C Wold Heitmann og Jørn Tormod Heitmann (19.04.2021)

Gnr 47, bnr 1, fnr 18 er overdratt fra Statens Vegvesen til Troms Og Finnmark Fylkeskommune (20.04.2021)

Ankerveien 39 (Gnr 30, bnr 109) er solgt for kr 4.250.000 fra Ane Kongsro Finstad og Rune Finsås Einrem til Knut Hjalmar Hansen (20.04.2021)

Lerresfjordveien 182 (Gnr 49, bnr 105) er solgt for kr 875.000 fra Bente Elin Thomassen, Kjell Arne Thomassen, Maj Okkenhaug og Marthin Benjamin Olden til Bjørn Foldvik Reinertsen og Inger Ramstad Reinertsen (20.04.2021)

Øvreveien 35 (Gnr 31, bnr 517) er solgt for kr 3.310.000 fra Utleieboliger I Alta Stiftelsen til Saha Records As (20.04.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 55 er solgt for kr 2.400.000 fra Jonathan Israel Huber og Mari Mortensen-Huber til Supaporn Sriburin (20.04.2021)

Lorttjønna 21 (Gnr 35, bnr 1, fnr 214) er solgt for kr 2.300.000 fra Lillian Margareth Beldo til Jan-Edmund Lund Olsen og Katrine Lund Olsen (21.04.2021)

Saga 28 (Gnr 38, bnr 355, seksjon 1) er overdratt for kr 1.500.000 fra Kjell Harry Pettersen til Irene Pettersen (21.04.2021)

Sarves 26 (Gnr 42, bnr 1, fnr 25) er overdratt for kr 1.200.000 fra Karine Hammari Olsen til Heidi Hammari og Tony Karlsen (21.04.2021)

Andel av Eibyveien 45 (Gnr 24, bnr 222) er overdratt for kr 556.456 fra Jeanette Heitmann til Vegar Ottem Bjørnstad (22.04.2021)

Leirbotnvatn Sør 16 (Gnr 41, bnr 1, fnr 56) er solgt for kr 1.150.000 fra Sølvi Kristin Pettersen til Anita Johnsen (22.04.2021)

Gargiaveien 7 (Gnr 22, bnr 43) er solgt for kr 4.100.000 fra Knut Hjalmar Hansen til Eli Jensen (22.04.2021)

Sagastien 62 A (Gnr 38, bnr 733) er solgt for kr 4.150.000 fra John Kjetil Haugan til Heidi Bull Fagerhaug og Stein Yngve Fagerhaug (22.04.2021)

Aronnesveien 201 (Gnr 28, bnr 88) er solgt for kr 1.344.092 fra Jarle Johansen til Jacek Stanislaw Szymanski og Magdalena Marta Szymanska (23.04.2021)

Andel av Simanesveien 4 (Gnr 25, bnr 60) er overdratt for kr 150.000 fra Solveig Mäkinen-Birkely til Tor Arne Mäkinen (23.04.2021)

Andel av Simanesveien 4 (Gnr 25, bnr 60) er overdratt fra Charles Lars F Birkely til Reidun Mäkinen (23.04.2021)

Gnr 32, bnr 648 er solgt for kr 229.500 fra Alta Kommune til Pedersen Maskin Eiendom As (23.04.2021)

Kronstadbakken 19 (Gnr 33, bnr 188) er overdratt fra Aud Solveig Opgård til Lene Storvann Sætermo (23.04.2021)

Bollovannet 152 (Gnr 35, bnr 1, fnr 91) er solgt for kr 2.500.000 fra Jens Vegard Østerbøl og Maret Aile J Sara til Ivar Nilsen og Magda Helen Nilsen (23.04.2021)

Raipasveien 22 E (Gnr 33, bnr 339, seksjon 14) er solgt for kr 2.700.000 fra Bjørn Ivar Westgaard til Hanna Elisabeth Westgaard (23.04.2021)

Markveien 39 (Gnr 28, bnr 119, seksjon 23) er solgt for kr 2.350.000 fra Christer M Dahlslett til Ehsan Rezaie (26.04.2021)

Thomasbakkveien 31 (Gnr 27, bnr 29) er overdratt fra Ole Holten til Kjell Åge Holten (26.04.2021)

Overdragelsen omfatter også Storekorsnesveien 94 (Gnr 48, bnr 297)

Sagali 47 (Gnr 38, bnr 763) er solgt for kr 7.288.565 fra Cathrine Strand Åsheim og Stian K Ingebrigtsen til Dan Berg og Lillian Berg (26.04.2021)

Andel av Gakorimyra Borettslag andelsnr 9 er overdratt fra Tone L Johansen Bjørkli til Ståle Wilhelmsen (26.04.2021)

Andel av Gnr 31, bnr 752 er solgt for kr 150.000 fra Gunleik Tiller Myrann til Roar Karlsen (27.04.2021)

Salget omfatter også andel av Gnr 34, bnr 80

Andel av Gnr 34, bnr 80 er overdratt fra Tove Mette Myrann til Gunleik Tiller Myrann (27.04.2021)

Andel av Gnr 34, bnr 80 er overdratt fra Gunnar Wilhelm Karlsen til Roar Karlsen og Tove Mette Myrann (27.04.2021)

Andel av Gnr 31, bnr 752 er overdratt fra Tove Mette Myrann til Gunleik Tiller Myrann (27.04.2021)

Gnr 31, bnr 752 er overdratt fra Gunnar Wilhelm Karlsen til Roar Karlsen og Tove Mette Myrann (27.04.2021)

Andel av Ringveien 15 (Gnr 31, bnr 622, seksjon 2) er solgt for kr 3.300.000 fra Bård Kasper Andreassen til Silja Hansen (28.04.2021)

Hestvannet 80 (Gnr 35, bnr 1, fnr 184) er overdratt fra Eli Olsen til Sissel Thomassen (28.04.2021)

Alkeveien 5 (Gnr 26, bnr 345) er solgt for kr 4.150.000 fra Cecilie-Anett N Henriksen og Dag Rune Nilsen til Svein Reidar Brataas (28.04.2021)

Ordnohašjávri 10 (Gnr 21, bnr 13, fnr 2) er overdratt fra Ottar Grimstad til Svanhild Mildrid Grimstad (29.04.2021)

Løkkeveien 47 (Gnr 28, bnr 164, seksjon 16) er solgt for kr 2.450.000 fra Anne Lena Foss og Børre Stensland Stray til Helga Johanne Lund (29.04.2021)

Komsa Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.800.000 fra Guri Kristianne Holmgren til Bjarne Sætrum og Charlotte Brekkan Sætrum (29.04.2021)

Ordnohašjávri 10 (Gnr 21, bnr 13, fnr 2) er overdratt fra Svanhild Mildrid Grimstad til Audun Grimstad og Øystein Grimstad (29.04.2021)

Soupas 42 (Gnr 37, bnr 1, fnr 1) er overdratt fra Ottar Grimstad til Svanhild Mildrid Grimstad (29.04.2021)