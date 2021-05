nyheter

Venstres Trine Noodt meldte i starten av siste møte i formannskapet at hun hadde forfattet et forslag til en uttalelse fra Alta kommune om sykepleierutdanningen i Alta. Uttalelsen omtalte konsekvensene en stopp har vil ha for Alta, men også for øvrige finnmarkskommuner. Initiativet fra Noodt ble svært godt mottatt, og ordfører Monica Nielsen takket for initiativet.