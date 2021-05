nyheter

I anledning første mai ble det i år markeringer ved den russiske grav og Altagård der det også ble lagt ned kranser. På grunn av koronapandemien måtte de fleste følge med over nettet, men det ble likevel korsang med Alta mannskor og taler i anledning Arbeidernes internasjonale dag.

En viktig dag

– Første mai er en viktig dag. Den er viktig fordi vi hedrer de som kjempet for vår frihet fra 1940 til 45. Men det er også viktig for den kampen som gjenstår for at andre land skal få den friheten som vi fikk i 1945 og for at alle skal kunne leve gode liv, sier ordfører Monica Nielsen til Altaposten.

Etter et krevende år for mange løfter hun frem at det er behov for et kraftfullt tak for å få flere tilbake i arbeid og ivareta de som har behov for hjelp både under og etter pandemien.

Global dugnad

Det er også mange utfordringer internasjonalt. Hun peker på at mange ikke har samme sikkerhetsnettet som vi i Norge og trekker frem at det er mange barn som aldri vil komme tilbake til skolen etter pandemien.

– FN har anslått at 11 millioner jenter ikke vil komme tilbake til skolegang i verden. Det er et stort tilbakeskritt for utviklingen vi ønsker for verden. Disse tingene må vi sette fokus på og vi trenger en global dugnad for å bidra til å hente inn igjen det vi nå er satt tilbake og kommer videre med det internasjonale arbeidet.

Lokale utfordringer

Hun løfter også frem de lokale utfordringene med alle som har mistet jobbene sine, samt de andre konsekvensene av pandemien som ensomhet og behov for helsehjelp.

– Så har du de sakene som går på likelønn og bedre arbeidsvilkår som LO og fagforeningene er opptatt av, og som er kjempeviktig. Vi kan aldri senke farten i arbeidet for et mer likestilt samfunn og med å jevne ut ulikhetene.

Takknemlighet

Bjørn Erik Opgård (Sv) holdt tale ved den russiske grav og trakk frem at man aldri må ta friheten for gitt og være takknemlig for friheten.

– Dagen som helhet er viktig for å anerkjenne at det er forskjeller i samfunnet. Det er også litt særegenhet med markeringen ved den russiske graven og her ved minnesmerket til Alta bataljon er mer upolitiske markeringer, sier han til Altaposten.

Blant annet løftet i talen sin frem innsatsen til de sovjetiske soldatene i Finnmark under andre verdenskrig.

– Det er en fin dag for å belyse noen politiske saker som er verdt å fortsette å kjempe for, men også noen apolitiske saker som vi alle kan være enige om. Det er det som gjør 1. mai-markeringen så spesiell her i Alta.