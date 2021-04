Mister Polaris til konkurrenten: – Jeg føler meg dolka i ryggen

nyheter

Altaposten omtalte torsdag ryktene om at Polaris vurderte å bytte forhandler i Alta. Fredag ettermiddag ble Altaposten tipset om at Finnmark Motorsenter har mistet agenturet på Polaris, til Alta Motorsenter. Dermed er et 45 år langt samarbeid om salg av scootere og ATVer over.