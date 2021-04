Hotell-gründer Asbjørn Nyvoll er død

nyheter

Ifølge familien hadde Asbjørn ingen kjente sykdommer og dødsfallet kom derfor som et sjokk på familien da Asbjørn fikk hjerteinfarkt.

– Familien vil sende en stor takk til ambulansetjenesten i Alta kommune, og samarbeidet med UNN, sier datteren Ann-Lucky Nyvoll.

Asbjørn ble 75 år gammel.

Hotellgründer

Asbjørn har, sammen med kona Henny Nyvoll, drevet Alta gjestestue, som senere skiftet navn til Nordlys Hotell Alta, i 36 år. Sammen har de skapt mange arbeidsplasser og mye næringsvirksomhet i Alta. Gjestestua var også et skattet sted å spise middag eller lunsj. Alle spiste på gjestestua, både altaværinger og tilreisende. Nordlys Hotell as ble solgt i 2008.

– Det er selvfølgelig litt vemodig å selge, men samtidig en lettelse. Vi følte at tida var moden nå, kommenterte Asbjørn til Altaposten den gang.

Startet som stuert

Før ekteparet kom til Alta og startet hotellvirksomheten jobbet Asbjørn som stuert for Trygve Olsen Fiskebåtrederi AS, som i år 2000 skiftet navn til Olsen Gruppen. Rederiet som holdt til i Havøysund flyttet i 2001 til Austevoll i Hordaland. Han fulgte de store fiskebåtene fra Havøysund og var med på både silde- og loddefisket.

– Rederiet satte svært stor pris på Asbjørn. Han ble også invitert på besøkt til verftet som bygget ny båt for selskapet – 45 år etter at han sluttet i jobben. Han var en ettertraktet kar i fiskeriene, sier kona Henny.

Samfunnsengasjert

Asbjørn var også sensor i opplæringsnemnda i mange år. Dermed er det mange kokker som har fått sitt arbeid vurdert godkjent av han.

Asbjørn var i tillegg svært samfunnsengasjert og en ivrig laksfisker.

– Pappa hadde alle de sunne «Alta-hobbyene», sier datteren.

– Viktig for lærlingene

Henriette Bismo Eilertsen mener Asbjørn og kona Henny har vært ekstremt viktig for reiselivsnæringa, både som gründere og personer.

– Jeg har ikke tall på hvor mange unge som har funnet ly og omsorg under vingene deres, fått sitt første måltid, sier Henriette, kjent for sin enorme innsats for cruisesatsingen i Alta.

– Asbjørn og Henny har alltid holdt sammen, den ene dukket sjelden opp uten den andre. De spredte en trygghet for mange av oss, sier Henriette, som også forteller om stort engasjement for næringa i NHO og Alta næringsforening.

Asbjørn gravlegges 4. mai.