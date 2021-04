Innstiller avganger med hurtigbåter på grunn av mistanke om smitte fra passasjer

nyheter

Hammerfest kommune melder på nettsiden mandag kveld at en person har utviklet luftveissymptomer, kort tid etter ankomst til Hammerfest.

Vedkommende skal ha vært nærkontakt til påvist smittet i Oslo og behandles som påvist smittet inntil kommunen har fått svar på koronatesten

– Vedkommende har kommet med fly til Alta og har så tatt hurtigbåt til Hammerfest – og deretter fra Hammerfest til Akkarfjord, opplyser Hammerfest kommune.

iFinnmark meldte først om mistanken.

Innstiller alle avganger

Dette gjør at VarngsundXpressen og SørøysundXpressen innstiller alle avganger tirsdag på grunn av ventekarantene for mannskapet, opplyser Boreal sjø på sine nettsider.

– Smittesporingsteamet i Hammerfest kommune har mandag kveld informert Boreal Sjø om at en passasjer med mistenkt covid-19-smitte har reist med VargsundXpressen, opplyser de.

Som et sikkerhetstiltak blir mannskap på begge fartøy satt i ventekarantene inntil prøvesvar for den reisende foreligger, og de to fartøyene vil bli desinfisert.

Hammerfest kommune har følgende beskjed:

– FHI foretar smittesporing blant de som har vært på samme fly. Vi ber alle som tok hurtigbåt på en av disse seiliingene om å gå i ventekarantene inntil vi har fått svar på test av personen som reiste fra Oslo:

– fra Alta til Hammerfest fredag 23. april kl. 14:45

– fra Hammerfest i Akkarfjord fredag 23. april kl. 16:40

Må ta forholdsregler

I Akkarfjord må alle nå være ekstra påpasselige med å holde alle smittevernregler: holde avstand, ha god håndhygiene og ha lav terskel for å be om test ved symptomer. De bør også unngå unødvendige reiser, selv innad i kommunen, heter det.