Blodlinje kan avgjøre hvem som får eie land og vann i Karasjok

Finnmarkskommisjonen har med stemmene til Jon Gauslaa (leder), Ole Henrik Magga og John Bernhard Henriksen, mot Hilde Agathe Heggelund og Veronica Andersen, slått fast at arealene innenfor kommunegrensene i Karasjok er kollektivt eid av alle som til enhver tid bor i kommunen. Den såkalte interessegruppen bestående av de seks som har fremmet krav om kollektiv eiendomsrett, pluss representanter for elvedalene, har ikke bestemt seg om de skal gå for kommisjonens definisjon av hvem som eier grunnen, eller om de skal innsnevre eiendomsrettighetene.