Seks år etter at Comfort flyttet inn i Maskinsvingen, ble det i høst kjent at NorgesGruppen hadde kjøpt bygget, og tidligere i år kunne de også fortelle at det er Altas fjerde Kiwi-butikk som skal inn der. Rørleggerkjeden speidet derfor etter nye lokaler, og endte opp i Markveien 39, der Tools tidligere holdt på.