Vil gjøre det enklere for de som skal kjøpe bolig for første gang

Landsmøtet i Venstre vedtok lørdag en boligpolitikk som skal gjøre det lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Finnmark Venstres Trine Noodt forteller at tanken er å gi Husbanken tilstrekkelig låneramme for startlån til alle som trenger det.

I dag gis startlån til en begrenset gruppe mennesker, ifølge Husbankens hjemmesider.

«Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. Startlån kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.»

På hjemmesidene fremgår at du ikke kan få startlån om du får boliglån i en privat bank.

«Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som har behov en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare», heter det videre hos Husbanken.

Noodt forteller at Venstre ønsker å få til mer enn «bare» å åpne for at flere kan få startlån:

– Vi vil også fjerne egenkapitalkravet for førstegangskjøpere, slik at de som ikke har nok egenkapital får mulighet til å kjøpe seg bolig. Vi vil også gi fritak for dokumentavgiften for førstegangsetablerere, sier hun til Altaposten.