Mener altaværing var sentral da tidenes politiskandale startet

nyheter

Da den tidligere politimannen Eirik Jensen ble arrestert 24. februar 2014 markerte det starten på et seks og et halvt år langt løp gjennom rettssystemet. Han ble til slutt dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning, etter å ha tilrettelagt for narkotikasmugler Gjermund Cappelen. Cappelen fikk 13 års fengsel for å ha smuglet 16,7 tonn hasj inn til landet over en 20-årsperiode.