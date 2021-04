nyheter

Ved første øyekast kan det mistenkes at eiendomsmegler Vidar Myklevoll har tatt for mye Møllers Tran under prissettingen av den eldre boligen på Thomasbakken. I en salgsannonse på finn.no lagt ut denne uka setter nemlig megleren en prisantydning på 11,5 millioner kroner for en 262 kvadratmeter stor enebolig bygget i 1960.