Disse eiendommene har byttet eier siste uke

nyheter

Alta kommune

Tollevikveien 8 (Gnr 27, bnr 603) er solgt for kr 4.050.000 fra Lise-Lotte Lund til Annie C Wold Heitmann og Jørn Tormod Heitmann (19.04.2021)

Sagabrinken 5 (Gnr 38, bnr 372) er solgt for kr 3.150.000 fra Northern Lights Property & Dev As til Ann-Vibeke Halvorsen og Rune Andreas Kvivesen (19.04.2021)

Ankerveien 39 (Gnr 30, bnr 109) er solgt for kr 4.250.000 fra Ane Kongsro Finstad og Rune Finsås Einrem til Knut Hjalmar Hansen (20.04.2021)

Lerresfjordveien 182 (Gnr 49, bnr 105) er solgt for kr 875.000 fra Bente Elin Thomassen, Kjell Arne Thomassen, Maj Okkenhaug og Marthin Benjamin Olden til Bjørn Foldvik Reinertsen og Inger Ramstad Reinertsen (20.04.2021)

Øvreveien 35 (Gnr 31, bnr 517) er solgt for kr 3.310.000 fra Utleieboliger I Alta Stiftelsen til Saha Records As (20.04.2021)

Gnr 47, bnr 1, fnr 18 er overdratt fra Statens Vegvesen til Troms Og Finnmark Fylkeskommune (20.04.2021)

Breverud Borettslag andelsnr 55 er solgt for kr 2.400.000 fra Jonathan Israel Huber og Mari Mortensen-Huber til Supaporn Sriburin (20.04.2021)

Sarves 26 (Gnr 42, bnr 1, fnr 25) er overdratt for kr 1.200.000 fra Karine Hammari Olsen til Heidi Hammari og Tony Karlsen (21.04.2021)

Saga 28 (Gnr 38, bnr 355, seksjon 1) er overdratt for kr 1.500.000 fra Kjell Harry Pettersen til Irene Pettersen (21.04.2021)

Lorttjønna 21 (Gnr 35, bnr 1, fnr 214) er solgt for kr 2.300.000 fra Lillian Margareth Beldo til Jan-Edmund Lund Olsen og Katrine Lund Olsen (21.04.2021)

Sagastien 62 A (Gnr 38, bnr 733) er solgt for kr 4.150.000 fra John Kjetil Haugan til Heidi Bull Fagerhaug og Stein Yngve Fagerhaug (22.04.2021)