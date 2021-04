nyheter

– Jeg stoppet ved Aslakheimen, og det ser helt for jævlig ut. Her er det knust glass, bokser, søppel og russekort over alt. Om noen skal ta med hunden sin hit, må de antakelig til dyrlege etterpå. Det ligger og flyter russekort her, så det er ingen tvil om hvem som har vært her, sier en av Altapostens lesere som ønsker å være anonym.