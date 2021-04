nyheter

– Jeg synes det er veldig beklagelig at universitetsstyret går bort fra en modell som flertallet ønsket. Om det ikke er direkte skrevet at det skal øremerkes Alta, burde i hvert fall UiT ha fått det med seg at det var Alta som var tenkt i denne saken, sier stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp).