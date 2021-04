nyheter

Altas stortingsrepresentant Bengt-Rune Strifeldt og Frp har fått gjennomslag for en regelendring for moms på omtvistede krav. Det betyr at flertallet i Stortingets finanskomite går inn for at entreprenører ikke må betale moms før et slikt krav er avklart, for eksempel hvis det foreligger uenighet med oppdragsgiver.