Ber innbyggerne svare om det ringer fra dette telefonnummeret: – Veldig viktig

Vaksineringen av innbyggerne i Kautokeino går unna i jevnt tempo, forteller Kautokeino-ordfører Hans Isak Olsen (63). I dag, onsdag, får han selv sin første vaksinedose av Pfizer/BioNTech-vaksinen.

– Jeg takket umiddelbart ja når tilbudet om å få vaksine kom. Så i dag er det min tur, forteller ordføreren (Fastboendes liste).

Sliter med å få tak i folk

Men Olsen sier at det dessverre virker å være mange i kommunen som ikke har fått tilbudet om vaksinering. Grunnen er at de ikke har svart når helsepersonellet har ringt dem.

– 458 00 784 er telefonnummeret våre folk bruker når de ringer rundt for å avtale vaksinering i Kautokeino. Det er veldig viktig at folk svarer når dette nummeret ringer. Jeg håper folk kan lagre dette nummeret, slik at de ser hvem som ringer, oppfordrer ordføreren.

Han ble selv oppringt på kveldstid, og mistenker at flere tror det er andre enn helsepersonell som ringer. For det er mange som ikke tar telefonen.

– De som vaksinerer sliter med å få tak i folk. Når de ringer så får de rett og slett ikke svar. Jeg anmoder folk om å svare når det ringer, selv om det er fra ukjent nummer. Eller, som nevnt, lagre telefonnummeret så ser du hvem som ringer, sier Olsen.