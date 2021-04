nyheter

– Ofte når vi møter de, er det når de får hjelp, og da vi er en del av hjelpeapparatet. Samtidig forteller flere at de opplever at det er tungt å snakke med familie og venner, og at det også er vanskelig å be om hjelp. Noen opplever også at de ikke blir tatt på alvor når de oppsøker hjelp, eller at de ikke vet hvor de skal henvende seg, forteller Sara-Kristine Loso og Lise Lotte Lund Martnes ved psykiatri- og rustjenesten i Alta.