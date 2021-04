Beskyldt for å skremme – nå kan oppdeling av Finnmark bli framtidens forvaltning

nyheter

Olav Gunnar Ballo, stortingspolitiker for SV, som i 2005 i kraftige ordelag advarte mot Finnmarksloven, men tapte kampen. I dag innrømmer han at den ensomme kampen ble tøff, også personlig. Likevel nølte han aldri i stå fram med advarsler om at loven kunne føre til oppsplitting av forvaltningen av Finnmark. Ballo hevdet at allemannsretten til bruk av utmarka, en rettighet som var sentral i forvaltningsmodellen som den norske staten utøvde via Statskog, kunne stå for fall.