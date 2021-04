nyheter

Finnmarkseiendommens «far» frykter at kommunemodellen vil avløse Fefo. Tidligere sametingspresident, og den i Finnmark som i størst grad var med å lose finnmarksloven gjennom et uryddig politisk landskap i 2005, Egil Olli (Ap), er svært bekymret for den oppsplittingen av utmarksrettighetene han ser kan komme i Finnmark.