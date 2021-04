nyheter

I natt kunne Finnmark politidistrikt melde på Twitter at UP hadde hatt kontroll i Talvik vest for Alta.

Kontrollen ble avholdt i skiltet 60-sone.

Resultatet ble seks forenklede forelegg utstedt for fartsovertredelser. Høyeste hastighet var 82 km/t.

– I samme kontroll ble førerkortet til en bilfører beslaglagt på grunn av for mange prikker, opplyses det.