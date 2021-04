nyheter

UP har nok en gang vært på fartskontroll ved Skaidi, denne gangen i 80-sonen.

Her ble prikkbelastningen i heftigste laget for en en bilfører. Det ble nemlig gjort ett førerkortbeslag torsdag på grunn av for mange prikker.

Det ble videre utstedt fem forenklede forelegg. Høyeste fart 111 km/t.