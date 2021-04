Søborg er død: – Vi har mistet en bauta

nyheter

Sorgen er stor, både hos i familien i Danmark og blant kollegene på Alta museum, etter at Søborg døde sist lørdag.

– Vi er alle sjokkerte over denne nyheten, og vi opplever det nesten som uvirkelig. Hans Christian gikk av med pensjon i fjor, men hadde beholdt kontoret på museet og vi hadde avtalt å engasjere han inn på seniorvilkår for å jobbe med den nye basisutstillingen, opplyser direktør Jan Dølør, og tilføyer.

– Dette var noe som både han og vi gledet oss til, og vi håpet å få overført mer av den store kunnskapen som han har opparbeidet, sier Dølør. Museet hadde en egen minnestund på mandag.

30 år for museet

Hans Christian Søborg har en helt egen posisjon i Alta etter 30 års fantastisk innsats for museet og verdensarvsenteret. Under hans ledelse ble Alta museum i 1993 kåret til årets museum i Europa.

– Hans Christian var en institusjon og bauta her på museet gjennom sine mange år som både bestyrer og medarbeider. Han har vært en veldig viktig aktør i utviklingen av museet. Han var en utrolig kunnskapsrik fagperson som hele tiden var nysgjerrig på å lære mer, og han var en entusiastisk formidler som så på kontakten med publikum som en berikelse, oppsummerer Dølør.

Tomrom under Søborg

Noen av våre kolleger ved museet har jobbet i over 20 år sammen med Hans Christian, og det oppleves som et stort tap og tomrom når han nå har gått bort.

– Han var en veldig positiv person for arbeidsmiljøet med sin lune humor og oppriktige interesse for sine kollegers ve og vel. En gentleman og hedersmann har gått bort så altfor tidlig, sier Jan.

Kunnskapsrik

Kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen i Alta kommune bruker også begrepet bauta for å beskrive Søborg.

– Han har betydd enormt mye for kulturlivet, historien og utviklingen av museet. Jeg er veldig glad for at Søborg fikk Alta kommunes kulturpris, den fortjente han virkelig, sier Reinsnes Moen.

Han mener Søborg var enormt kunnskapsrik.

– Hans faglige styrke og kunnskaper har vi brukt helt fram til i dag. Søborg var en ydmyk person som kunne framsnakket sin egen rolle med god grunn, men han var konsekvent opptatt av å rose dem rundt seg for innsatsen, sier kulturlederen.

Fant ikke bedre sted

Selv var Søborg svært glad i arbeidsplassen og kollegene, i så stor grad at han ble her etter at han forlot direktørjobben for en del år siden.

– Du skal lete lenge etter et bedre sted å jobbe om du er interessert i disse tingene, sa Søborg til Altaposten i et portrettintervju i mai 2020. Han ga uttrykk for dyp takknemlighet over det han hadde opplevd i Alta siden han kom i 1990.

Bergenseren hadde en far fra Danmark og var levende opptatt av fortidsminner og hadde magistergrad i arkeologi da han kom til Alta, i tillegg til utdanning innen geologi og museumsarbeid fra University of Leicester i England.

Ville reise sørover

Danmark og familien var viktig for Hans Christian. Han ga uttrykk for at han nok ville reise sørover med tid og stunder, med Danmark eller Bergen som mål.

– Familien blir mer og mer viktig, de er der alltid og i vår familie, som i de fleste andre, stiller vi opp for hverandre om vi skulle ha behov for det, sa Søborg i Altaposten, som også så frem til å møte igjen gamle venner.

Kondolanseprotokoll

De har lagt ut en kondolanseprotokoll på museet, og den inviterer de alle som ønsker å dele et minne eller en siste hilsen til å skrive i.

– Protokollen vil bli sendt til hans bror, slik at familien får et inntrykk av hva Hans Christian betydde for oss. Vi føler sterkt med familien, og tar vare på alle gode minner fra samarbeidet opp gjennom årene.

Altaposten har vært i kontakt med familien i Danmark, der det opplyses at han skal begraves ved foreldrenes grav ved København.