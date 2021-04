Posten brukte over fire uker på å få frem brevet til venninna på Vestlandet

nyheter

For fire og en halv uke siden sendte Oddny Dåvøy to små pakker som brev til Askøy og Sotra. Brevene inneholdt strikkede pulsvarmere og en hilsen til venninnene hennes, og skulle nok gi litt varme til påske når vi nå verken kan reise eller møtes i særlig grad.

Brevet til Sotra tok to uker, mens pakken til venninna på Askøy kom frem i går, 4,5 uker siden hun sendte den.

– Jeg ringte til Posten i går, og etter å først ha ventet i minst 20 minutter kom jeg gjennom. Joda, de var veldig hyggelige. Men de kunne jo ikke komme med noen forklaring, sier hun.

Posten beklager:

– Her må jeg bare si at hun har vært ordentlig uheldig, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge (se fullt svar lenger ned).

Dette er meldingen Dåvøy skrev til Posten/Bring:

«Hei! Ein lurer jo på kva som foregår i Posten/Bring, når to brev (55kr/stk) frå Alta tek 2 veker/ 4,5 veker til Klokkarvik/Sotra og Hauglandshella/Askøy. Begge "pakkane" hadde fått nye adresselappar. Den til Sotra var merka med beklagelse om skade og iført ny pose utanpå. Eg tok kontakt med Posten i går og tok opp problemet. Dei beklaga det som var skjedd, men eg har ikkje fått ei rimeleg forklaring. Julegåvene frå familien i Irland kom fram 26.02.21. Pakke frå Alta til Irland i mai 2020, tok 2 mnd. Ein forstår at posten ikkje går med fly, men korleis land det ta så lang tid?

Dette svekker tilliten til Posten kraftig. Til alt hell, kom om sider pakkane fram, og innhaldet var intakt (Pakka i plast). Så Posten får 4 på ein skala frå 0-10, og eg veit ikkje om eg kan anbefala Posten/Bring til vener og kjende. Helsing Oddny Dåvøy»

Pakken hadde fått ny emballasje

De små påskepakkene var pakket inn i tykt gråpapir og med adresser påskrevet med tusj da hun sendte dem. Da de kom frem var den ene pakken lagt i en ny pose, og en beklagelse om at pakken var skadet. Begge hadde fått ny navnelapp.

– Jeg er glad jeg har lært meg til at man i hvert skal pakke det innerste i plast. Men jeg synes det er mistenkelig hva som har foregått, om det har vært en utforkjøring, eller hva det er som har skjedd. Det er jo rart at det skal ta så lang tid å sende noe i Norge, sier hun.

Hun lurer veldig på hva det er som skjer med gode, gamle Posten. For hun har også opplevd forsinkelser før. Julegavene fra datteren og familien i Irland, kom 26. februar i år, selv om de var sendt tidlig i desember. Og pakken til barnebarna i Irland i fjor ble sendt 16. mai og kom frem i juli.

– Så jeg lurer virkelig på hva som skjer med posten

– Pakkene kom tross alt frem

Så da Posten sendte henne en spørreundersøkelse i dag, om hun vil stole på Posten og anbefale den til venner og kjente, så valgte hun å være ærlig.

– Jeg ga dem 4 av 10 poeng, for pakkene kom jo tross alt frem, ler hun.

Med til historien hører også at det kan hende at posten har forsøkt å ringe henne tilbake, men hun trykket på feil knapp da hun skulle svare, og dermed ble samtalen borte. Så nå vet hun ikke om hun hører mer fra dem.

– Veldig rart

Posten synes også det er veldig rart at det har tatt så lang tid.

– 92 prosent av alle brev som blir sendt i Norge, blir levert i løpet av tre dager. Det er perioder på året hvor det er tøft vær og tøffe værforhold. Når flyene står og bilene ikke kommer seg over, vil det ta lengre tid. Men her må jeg bare si at hun har vært ordentlig uheldig, sier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge.

Han forteller at postgangen har gått som normalt i Norge, også i koronatida.

– Her har det åpenbart skjedd noe som fortjener et ordentlig svar, som jeg ikke får sjekket uten sporingsnummer, sier han.

Også Oddny Dåvøy har fått svar fra Posten, på mail.

– Vi beklager at brevsendingene dine brukte lang tid på å komme frem til mottakerne på Sotra og Askøy. Vi har ikke funnet årsaken til dette. Hvis du sender oss navn og adresse på mottakerne kan vi undersøke dette nærmere, skriver kunderådgiver Åse hos Posten, og så kommer en lang beskrivelse av hvordan Posten ikke har erstatningsansvar for uregistrert postsending.

Men det var da heller ikke Dåvøys intensjon med henvendelsen til Posten.