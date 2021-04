nyheter

Dette er saken som styret i Fefo 22 - 24. mars valgte å utsette på bakgrunn av at de samtingsoppnevnte representantene i styret ikke ville akseptere framlagte flyfoto og annen tilgjengelig dokumentasjon som avviser en etablering i området med hytter/gammer tilbake til 1960-tallet. Ifølge Fefo var det kun en hytte etablert i området da arealene ble flyfotografert på begynnelsen av 1970-tallet i forbindelse med at også regulering av Iesjavrre skulle inngå i Altautbyggingen. Kart over Gásadat, tilhøyrende kartserie M711, kartblad 1934 II, ble synfart 1971. På dette kartet er kun en hytte inntegnet, hytten til familien Rønbeck.