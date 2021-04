Nasjonal skjenkestopp oppheves fredag

nyheter

Det opplyste statsminister Erna Solberg i ettermiddag. Det nasjonale skjenkeforbudet ble innført før påske.

Krav om matservering og skjenkestopp klokken 22 var også gjeldende før 25. mars. En del kommuner har i tillegg innført skjenkestopp lokalt.

Regjeringen bestemte også at avstandskravet går ned fra to til en meter.

Erna Solberg (H) sier det er tre grunner til at hun føler seg trygg på å starte gjenåpningen av Norge nå-.

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data ikke datoer når vi skulle åpne opp, og vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier Solberg.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

I starten av mai skal regjeringen vurdere om det er trygt nok å gjennomføre neste trinn i gjenåpningsplanen.

– I første halvdel av mai vil vi vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 i gjenåpningsplanen i løpet av mai måned. Det vil selvsagt være avhengig av smittesituasjonen, sykdomsbyrden og kapasiteten i helsevesenet, sa statsminister Erna Solberg (H) under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.