Flyplassprosjektene i Bodø og Mo i Rana er begge i regjeringens utkast av Nasjonal transportplan (NTP), men møter motstand hos NHO Luftfart.

NHO Luftfart var mandag i Stortinget for å gi sine innspill til NTP, og var positive til planene for Oslo lufthavn, samt Intercity-tog mellom Stokke og Sandefjord.

Prosjektene i Bodø og Mo i Rana ble derimot kritisert, melder NRK.

I høringsuttalelsen skriver NHO Luftfart at lufthavnen i Bodø – som skal flyttes 900 meter – bare bør utbedres, og at flyplassen i Mo i Rana ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) reagerer.

– Jeg syns jo det er rimelig spesielt at NHO Luftfart velger å spre usikkerhet i en så kritisk fase til begge prosjektene. De eneste prosjektene de løfter fram er en tredje rullebane på Gardermoen og en togstrekning i sør, sier han.

NHO Luftfart på sin side sier at de i utgangspunktet er positiv til utbygging av lufthavner i Norge, men at prosjektene det er snakk om er for lite lønnsomme. De frykter dermed at utgiftene må dekkes av flyselskapene og passasjerene.

Høringsfristen til NTP er satt til 1. juli. (©NTB)