Kan bli enighet søndag ettermiddag

Siden fredag morgen har partene sittet innelåst. En løsning i meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO, YS og NHO kan komme søndag ettermiddag, skriver NTB.

Søndag formiddag er partene fortsatt et godt stykke unna enighet og at en løsning fort kan komme i ettermiddag, skriver NTB og VG.

– Vi kan ikke kommentere hva som skjer, men vi er her fortsatt, sier LOs Trond Gram til NTB søndag formiddag.

Det er fare for at over 30.000 blir tatt ut i streik dersom partene ikke blir enige i meklingen, som har pågått mer enn ni timer på overtid.

LO, YS og NHO har siden fredag klokken 10 sittet i mekling hos Riksmekleren, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt natt til søndag.

Uenige om lønn og løft for lavtlønte

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det kun forhandles om lønn. NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet. Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO minst 2,8 prosent lønnsøkning, i tillegg et løft for lavtlønte. Det vil ikke NHO gi i det hele tatt, og hvis det skal gis, skal det omfatte færre enn før.