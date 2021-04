Politiet rykket ut til innbrudd – var bare en som slet med å komme seg inn hjemme etter en litt for fuktig kveld

nyheter

Ved 2-tida rykket faktisk politiet ut etter melding om sammenkomst med flere personer på en plass. Politiet snakket med de ansvarlige for sammenkomsten i Kvenvik, og ba dem om å følge anbefalingene for tiltak mot koronasmitten.

Tok seg inn i eget hus

Og like etter det fikk politiet i Alta melding om et pågående innbrudd i en privat bolig. De var raske med å rykke ut, og kom til stedet. Heldigvis var det ikke noe innbrudd i det hele tatt – bare mannen i huset som hadde rotet bort nøkkelen. Han slet med å komme seg inn etter en litt for fuktig kveld ute.

Også ved 4-tida rykket politiet ut da det var kommet melding om feststøy fra en privatadresse i Alta. Politiet var på stedet og ga pålegg til husvert om å holde ro. Dette skulle etterkommes.

Og ikke før det var blitt rolig her, var politiet ute på en ny privatadresse, der to festdeltakere hadde begynt å krangle. Politiet fikk roet gemyttene. Partene dro hjem hver til sitt. Det ble gitt en oppfordring om å anmelde hvis de ønsket det.

Dette er det som har skjedd i Alta i natt, i hvert fall ifølge Politiet i Finnmarks Twitter-meldinger.

Men det var også bråk og uro andre steder i Finnmark:

Krangling på en privatadresse i Bjørnevatn, der en person var utagerende. Støy fra en privatadresse i Berlevåg, der en person fikk pålegg om å holde ro. Og feststøy fra en privat bolig i Hammerfest, der de ble gitt pålegg fra politiet om å avslutte festen.

Og på Skjånes der var det verken fest eller støy, men en svart hund som skapte uro. Den løp rundt og skulle ha vært aggressiv mot flere forbipasserende. Politiet minner om båndtvang, og ville følge opp saken. Dette var sent fredagskvelden, og er ikke hunden funnet, så løper den vel ennå.