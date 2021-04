Her ser du hvem som har kjøpt og solgt bolig

nyheter

Alta kommune

Bollovannet 104 (Gnr 35, bnr 1, fnr 171) er solgt for kr 2.100.000 fra Roar Johansen og Veronika Figenschau til Sylvi Monika Andersen (30.03.2021)

Bollovannet 15 (Gnr 35, bnr 1, fnr 323) er solgt for kr 2.100.000 fra Sb2 Eiendom As til Ryt Holding As (30.03.2021)

Andel av Bjørnestien 1 (Gnr 26, bnr 621) er overdratt fra Mikkel Johan Bals til Janne Ingebrigtsen Bals (30.03.2021)

Aspekanten 24 (Gnr 38, bnr 835, seksjon 21) er solgt for kr 2.900.000 fra Marius Granshagen Nord til Haakon Isaksen Grønlund (30.03.2021)

Gnr 34, bnr 87 er overdratt fra Alf Gunnar Arnesen til Nina Anneli Thomassen (30.03.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 34, bnr 190

Bossekop Borettslag andelsnr 11 er solgt for kr 2.800.000 fra Emma A Lindberg Hansen til Lars Erik Persen og Marie Harila (06.04.2021)

Leirbotnvatn Sør 59 (Gnr 41, bnr 1, fnr 26) er solgt for kr 740.000 fra Line Henriksen til Jonas Angel Hansen og Lene Marita Hansen (06.04.2021)

Bekoskogen 19 (Gnr 29, bnr 374, seksjon 8) er solgt for kr 3.400.000 fra Gro Martine Pettersen til Kristin Lethigangas (06.04.2021)

Tollevikbergan 2 B (Gnr 27, bnr 229, seksjon 9) er solgt for kr 4.005.000 fra Lisa Broks Mikko og Stian Nyvoll Hansen til Henrik Wiik og Nora Aspen Andersen (06.04.2021)

Saga 2 A (Gnr 38, bnr 334, seksjon 1) er solgt for kr 1.980.000 fra Bjørn Harald Olsen til Tor Aronsen (06.04.2021)

Altaveien 183 (Gnr 31, bnr 119) er solgt for kr 10.000.000 fra Alta Kommune til Nussura Eiendom As (06.04.2021)

Gnr 38, bnr 914 er overdratt fra Tore Haldorsen til Marte Henriksen-Suhr og Robin Henriksen-Suhr (06.04.2021)

Lerresfjordveien 146 (Gnr 49, bnr 425) er solgt for kr 105.000 fra Leif Magnus Henriksen til Aron Strand og Lena Romsdal Moe (06.04.2021)

Tømmerveien 24 (Gnr 33, bnr 215, seksjon 1) er solgt for kr 3.260.000 fra Britt Marit Ringbu til Even Bech Simonsen (06.04.2021)

Salget omfatter også Tømmerveien 26 (Gnr 33, bnr 215, seksjon 2)

Røstmoen 25 (Gnr 24, bnr 379) er solgt for kr 5.065.000 fra Tore Olsen og Vilde Kvammen Olsen til Aina Hagerup og Arvid Simonsen (06.04.2021)

Sagali 14 C (Gnr 38, bnr 738, seksjon 8) er solgt for kr 3.200.000 fra Maja-Sofie Angell Moen og Preben Knutsen Arild til Brynhild M F Markussen og Nils-Olav Markussen (06.04.2021)

Blåberget 12 (Gnr 11, bnr 84) er solgt for kr 2.680.000 fra Gøran Håkonsen og Ida Merethe Nilsen til Christoffer Holmen Nilsen (07.04.2021)

Salget omfatter også Gnr 11, bnr 92

Spireaveien Borettslag andelsnr 5 er overdratt for kr 1.500.000 fra Bodil Mannsverk til Brita Mannsverk (07.04.2021)

Aspemyra 14 (Gnr 38, bnr 836, seksjon 2) er solgt for kr 2.700.000 fra Kjell-Åge Nilsen til Håvard Magne Eilertsen og Maiken Østrevik (07.04.2021)