Tidenes beste mars for norsk sjømat

nyheter

Aldri før har nemlig verdien av norsk sjømateksport vært høyere i en mars måned, enn i 2021.

I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 27,7 milliarder kroner. Det er en verdinedgang på tre prosent, eller 742 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er likevel historiens nest beste resultat i et første kvartal, opplyser sjømatrådet i en pressemelding. Administrerende direktør Renate Larsen er tilfreds.

– Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks. Takket være et rekordhøyt volum, er lakseeksporten i mars den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, sier Larsen.

Det ble eksportert sjømat for 10,9 milliarder kroner i mars. Det er en økning i verdi på 13,5 prosent, eller 1,3 milliarder kroner, sammenlignet med mars i fjor. Det er likevel utfordrende for torskeprodukter.