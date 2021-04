nyheter

Vibeke Berg i Øksfjord har tatt dette bildet fra vinduet. Det skader ikke å ha skikkelig utsyn i påsken.

– Fin påskeutsikt fra stuevinduet på Ystnes, opplyser Vibeke.

Fotokonkurransen er over for i år. Avgjørelsen på hvem som får de to velfylte påskeeggene tas i løpet av de neste dagene, så det er bare å vente i spenning.