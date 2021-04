Forsøkte å gjøre dyrene friske dagen før tyskerne avlivet dem

nyheter

I dag er det bare minnene og historien tilbake fra distriktsveterinær Bjørnar Bergeton Loe, dyrlegen som kom til Alta i 1944 for å ta over stillingen etter Einar Hornsrud. Få av de som levde spennende liv i jobb og daglig virke, vil oppleve at det samles mellom to permer. Sønnen til Bjørnar, Bjørn, har brukt av sin pensjonisttilværelse for å skrive ned biografien til faren.