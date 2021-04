Thomas Alexander (29) er landets yngste hvalfanger: – Det skytes for få dyr til å dekke etterspørselen

I dag går startskuddet for årets hvalfangstsesong. Thomas Alexander Dahl sier de er for få hvalfangere til å dekke den økte etterspørselen av kjøtt. Miljøorganisasjonen Sea Shepherd følger med på årets fangsting, men sier de norske hvalfangerne ikke trenger frykte for sabotasjeaksjoner fra dem.