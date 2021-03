Lyser ut to stillinger i Alta: – Vi må få bedre dekning

nyheter

– Vi har hatt vakante stillinger, og samtidig tenkt at vi må få bedre dekning over hele Finnmark. Videregående skole i Alta er størst, og den i Hammerfest tredje størst. Det er også mange grunnskoler og mange elever i vest som vi må komme tettere opp mot, så vi kan få økt aktiviteten. Derfor har vi tatt skrittet for å bygge ut kontor i Alta, forklarer Robert Lundgren, avdelingsleder for Ungt Entreprenørskap i Finnmark.