Klinikk Alta må avvise pasienter – har kun tatt i bruk 16 av 20 plasser

Sist uke ble Altaposten kjent med at kvinne mellom 80 og 90 år ble akutt syk i Alta havnet på legevakta. Ønsker var å legge pasienten inn på Klinikk Alta for behandling og observasjon. Problemet var at Klinikk Alta ikke hadde kapasitet til flere pasienter, og det ble først besluttet å sende pasienten til Hammerfest sykehus om natta med ambulanse. Utfordringen var at Hammerfest sykehus tilbakemeldte at det var fullt, og at en overføring ville bety at pasienten måtte bli korridorpasient. Løsningen ble at det ekstraordinært ble ordnet seng/rom til kvinnen på Klinikk Alta.