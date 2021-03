Alexander ga 8,96 mill. for toppleiligheta her

nyheter

Alta kommune

Tollevikbergan 2 B (Gnr 27, bnr 229, seksjon 8) er solgt for kr 4.483.200 fra Altafjord Panorama As til Ruth Moen (01.03.2021)

Tollevikbergan 2 B (Gnr 27, bnr 229, seksjon 16) er solgt for kr 8.960.900 fra Altafjord Panorama As til Alexander Vestre (01.03.2021)

Vassbotnveien 346 (Gnr 12, bnr 205) er overdratt fra Helge Helgesen til Kaj H Heggeli Helgesen (01.03.2021)

Heggveien 4 (Gnr 33, bnr 552) er solgt for kr 251.500 fra Alta Kommune til Cecilie Mannsverk og Torgrim Dahl (01.03.2021)

Tollevikbergan 2 B (Gnr 27, bnr 229, seksjon 5) er solgt for kr 2.657.200 fra Altafjord Panorama As til Anne Bjørøen Lokøy og Tommy Andrè Lokøy (01.03.2021)

Elvekanten 16 (Gnr 33, bnr 1058, seksjon 34) er solgt for kr 4.600.500 fra Ingar Hugo Lyngmo til Stian Svendsen (01.03.2021)

Apanesveien 30 (Gnr 26, bnr 338) er solgt for kr 4.800.000 fra Øyvind Rydningen til Andreas Taraldsen Tangen og Kaja Helene Vebenstad (01.03.2021)

Markveien 38 C (Gnr 28, bnr 146, seksjon 23) er solgt for kr 3.650.000 fra Jan Fredrik Isaksen og Unni Katrine Ernstsen til Karin Berg og Kjell Reidar Aune (01.03.2021)