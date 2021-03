nyheter

– Det er for oss i Pasientfokus uforståelig at Alta kommune godtar å betale nær 10 millioner kroner for drift av Klinikk Alta samtidig som Finnmarkssykehuset bryter avtalen om å ha 20 sengeplasser. Resultatet er at både eldre og yngre sengepasienter ikke får behandling i Alta, men må sendes til sykehuset i Hammerfest, sier Irene Ojala i Pasientfokus i en kommentar.