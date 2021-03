nyheter

– Da vi oppdaget at de digitale underskriftene ikke var registrert som en del av de 1000 som var kravet for å få godkjent liste, måtte vi kaste oss rundt for å få på plass underskriftene rent fysisk som manglet. Det var snakk om 651 underskrifter, og det ville vi fått inn i løpet av dagen. Planen var at jeg skulle sette meg i bilen og kjøre til Vadsø i natt med listene slik at Pasientfokus sin liste ville ha alle formaliteter på plass innen tidsfristen 31. mars klokken 12.00, sier leder av Pasientfokus, Irene Ojala, til Altaposten.