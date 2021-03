VGs smittetall fikk flere i Loppa til å stusse: – Jeg har ringt UNN og sjekket

nyheter

Ordfører i Loppa kommune, Stein Thomassen klargjør at selv om VGs oversikt over koronasmitte viser at Loppa har tre smittetilfeller, har ingen av disse testet positivt for Covid-19 i Loppa. Oversikten viser en ny smittet siste døgn. Ordføreren forklarer de registrerte tilfellene i VGs oversikt er personer som ikke oppholder seg i Loppa kommune.

– Vi har vært svært heldige som ikke har hatt smitte i kommunen, sier Thomassen.

Kommuneoverlege Sabine Bader har vært i kontakt med vakthavende på laboratoriet på UNN, og kan bekrefte at det fortsatt ikke er noen positive tilfeller i kommunen.

– Jeg har ringt UNN og fått bekreftet at ingen av prøvene de har analysert så langt fra Loppa kommune er positive, sier Bader.

VG opplyser også at deres talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.

Hurtigtester

Loppa kommune opplyser at det ble tatt fem PCR-tester av tilreisende til kommunen torsdag og fredag i forrige uke.

– De aktuelle personene har testet negativt på hurtigtester, og er informert om å forholde seg nøye til smittevernreglene fra området de kom fra de første ti dagene etter de reiste hjemmefra, opplyser kommuneoverlegen på hjemmesiden.

Test deg

Kommunelegen ber om at alle tilreisende forholder seg til de innstrammede nasjonale smittevernreglene.

– Det er viktig at tilreisende følger reglene fra områdene de kommer fra de ti første dager etter de reiste hjemmefra.

På nettsiden ber de om at alle som kommer til Loppa fra områder med smitte om å teste seg før reisen eller straks etter ankomst.

– Det er kanskje også nødvendig med en test dag 5–7 etter ankomst.

Kommunen understreker at en negativ test ikke utelukker at dere kan være smittsomt allerede neste dagen. Smittevernreglene må derfor følges.

– Vi ber dere også å ha lav terskel til å ta kontakt med legevakta ved symptomer, samt å sette seg selv i umiddelbart i isolasjon og alle nærkontakter i karantene til du har gjennomført Covid-19 test og fått svar på denne.