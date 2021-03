Slik blir årets påskevær

nyheter

sSkyfri himmel og sol kan vi dessverre i år bare drømme om, ifølge meteorolog Elise Loppen Hunnes.

– Det er ventet litt nedbør i morgen, da vil det ligge akkurat på grensen mellom sludd og regn, samt to dager med byger. Så det er med andre ord fare for at det blir grått, og byger utover uka og inn mot fredag. Men det ser ut som at det blir potensiale for litt solgløtt innimellom, så det blir nok noen korte glimt med sol, forteller meteorologen.

Men til gjengjeld kan meterologen love godt nok vær til at fjellovergangene vil holde åpent.

– Det virker som om det skal gå greit med fjellovergangene. Det vil nok komme litt snø i høyden, men det er ikke de største mengdene med snø, bare litt jevnt påfyll av snø. På torsdag og fredag skal det lette litt. Men på lørdag vil det komme ett nytt, hissig lavtrykk som kan gi en del vind og nedbør, forteller hun.

Til tross for at vi ikke får det beste påskeværet, kan vi trøste oss med at vi får bedre vær en resten av landsdelen.

– Det vil nok bli en del vind og nedbør i Finnmark, men prognosen er at det blir ganske mye tettere mellom bygene i Nordland og Troms, med ganske kraftig vind, avslutter Hunnes.