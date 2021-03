Her koster hver elev over dobbelt så mye som i Alta

nyheter

I en oversikt utarbeidet av Troms og Finnmark fylkeskommune fremgår det at det er store forskjeller i kostnadene per videregåendeelev i fylket. Mens Kongsbakken vgs i Tromsø leverer sitt studietilbud til et budsjett på 111.881 kroner per elev, «koster» hver elev ved Vardø vgs 366.062 kroner, i Tana 360.109 kroner. Alta ligger femte nederst på skolelista, med et budsjett per elev på 158.110 kroner.