nyheter

– Praksis for våre studenter er et viktig samarbeid mellom student, praksissted og utdanningsinstitusjon, og vi er helt avhengige av samarbeid med praksisfeltet for å få utdannet barnevern- og sosionomstudenter, sier Marit Staalnacke Hansen, praksiskoordinator ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS).