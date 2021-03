nyheter

– Det var takket være Frode Øvrejord at jeg i det hele tatt begynte å bry meg om korona. Til å begynne med var det noe som foregikk langt borte i Kina. Vi hadde hatt en sars-epidemi en god del år før, som aldri kom til Norge, så jeg så vel ikke for meg at dette skulle bli noe særlig problem for oss, gjenforteller kommuneoverlege Peder Halvorsen i serien «Året med virus».